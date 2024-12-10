Україна отримає від Світового банку $454 мільйони на сферу охорони здоров’я

Світовий банк надасть Україні новий пакет підтримки.

Джерело фото: The Guardian

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Світовий банк надасть Україні 454 млн доларів у межах проєкту THRIVE, який спрямований на допомогу в реформуванні системи охорони здоров’я. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, «це підтримає зусилля Уряду щодо пріоритетного фінансування за програмою медичних гарантій».

Фінансування програми здійснюється за допомогою Уряду Японії, Світового банку а також гранту від фонду URTF.

Прем'єр зазначив, що проєкт THRIVE є частиною масштабної міжнародної підтримки України, що охоплює також освіту, транспорт, енергетику, агросектор та інші галузі, що постраждали внаслідок російської агресії.

Як писала «Судово-юридична газета», Рада Європейського Союзу схвалила чергову виплату Україні в межах Ukraine Facility. Мова йде про отримання €4,2 млрд цього місяця, що доведе загальну цьогорічну допомогу за цією ініціативою до €16 млрд.

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