Украина получит от Всемирного банка $454 миллиона на сферу здравоохранения

Всемирный банк предоставит Украине новый пакет поддержки.

Источник фото: The Guardian

Всемирный банк предоставит Украине $454 миллиона в рамках проекта THRIVE, который направлен на помощь в реформировании системы здравоохранения. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, «это поддержит усилия Правительства по приоритетному финансированию по программе медицинских гарантий».

Финансирование программы осуществляется с помощью Правительства Японии, Всемирного банка, а также гранта от фонда URTF.

Премьер отметил, что проект THRIVE является частью масштабной международной поддержки Украины, что охватывает также образование, транспорт, энергетику, агросектор и другие отрасли, пострадавшие в результате российской агрессии.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Совет Европейского Союза одобрил очередную выплату Украине в рамках Ukraine Facility. Речь идет о получении €4,2 млрд в этом месяце, что доведет общую помощь по этой инициативе до €16 млрд.

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