Практика судів
  1. В Україні

На Покровському напрямку тривають жорсткі бої, РФ кидає всі наявні сили — Головнокомандувач ЗСУ Сирський

21:10, 11 грудня 2024
Окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ.
На Покровському напрямку тривають жорсткі бої, РФ кидає всі наявні сили — Головнокомандувач ЗСУ Сирський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що на Покровському напрямку тривають запеклі бої з противником, який переважає, насамперед у живій силі.

Він, зокрема, відзвітував, що під час роботи на Покровському напрямку особисто відвідав воїнів 38-ї окремої бригади морської піхоти.

«Доводиться приймати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів. Бої носять виключно жорсткий характер. Російські окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ», – зазначив Сирський.

За його словами, українські захисники проявляють надзвичайну стійкість та завдають ворогу значних втрат.

«У таких умовах наша головна задача – посилити оборону, зокрема, забезпечити підрозділи достатньою кількістю боєприпасів та їх постійним підвезенням. Вислухав інформацію щодо наявних проблем та дав відповідні розпорядження.Вдячний воїнам за мужність і стійкість у боротьбі з ворогом», – резюмував Сирський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військові Покровськ війна Олександр Сирський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
137 суддів склали присягу і відтепер зможуть здійснювати правосуддя

Склали присягу 121 суддя загальних місцевих судів, 7 суддів окружних адміністративних судів та 9 суддів місцевих господарських судів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила добір на 1800 посад суддів місцевих судів

Діючі судді, які мають намір бути переведеними в інші суди, можуть подавати заяви для складання кваліфікаційного іспиту.

Володимир Зеленський: «Ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції»

Зеленський заявив після повідомлення Віктора Орбана щодо дзвінка Путіну, що «не треба грати на власний імідж за рахунок єдності».

Для ведення Реєстру кандидатів у присяжні ДСА отримає доступ до Державного реєстру виборців з персональними даними

Прийнятий за основу законопроект стосовно створення суду присяжних передбачає надання Державній судовій адміністрації доступу до Державного реєстру виборців та інших державних реєстрів для ведення Реєстру кандидатів у присяжні.

Адмінсуди зможуть стягувати на користь громадян штрафи з керівників органів влади, які не виконують судові рішення

Верховна Рада прийняла закон, за яким у разі відмови у прийнятті звіту про виконання судового рішення суд зможе накласти на керівника суб’єкта владних повноважень штраф від 60 560 грн до 121 120 грн, половину якого будуть стягувати на користь громадянина, а іншу – до бюджету.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Левчук
    Олена Левчук
    суддя Одеського окружного адміністративного суду