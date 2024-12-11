На Покровському напрямку тривають жорсткі бої, РФ кидає всі наявні сили — Головнокомандувач ЗСУ Сирський

Окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ.

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Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що на Покровському напрямку тривають запеклі бої з противником, який переважає, насамперед у живій силі.

Він, зокрема, відзвітував, що під час роботи на Покровському напрямку особисто відвідав воїнів 38-ї окремої бригади морської піхоти.

«Доводиться приймати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів. Бої носять виключно жорсткий характер. Російські окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ», – зазначив Сирський.

За його словами, українські захисники проявляють надзвичайну стійкість та завдають ворогу значних втрат.

«У таких умовах наша головна задача – посилити оборону, зокрема, забезпечити підрозділи достатньою кількістю боєприпасів та їх постійним підвезенням. Вислухав інформацію щодо наявних проблем та дав відповідні розпорядження.Вдячний воїнам за мужність і стійкість у боротьбі з ворогом», – резюмував Сирський.

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