На Покровском направлении продолжаются жесткие бои, РФ бросает все силы — Главнокомандующий ВСУ Сырский

Оккупанты бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что на покровском направлении продолжаются ожесточенные бои с превосходящим противником, прежде всего в живой силе.

Он, в частности, отчитался, что во время работы в Покровском направлении лично посетил воинов 38-й отдельной бригады морской пехоты.

«Приходится принимать нестандартные решения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения оккупантов. Бои носят исключительно жесткий характер. Российские кафиры бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск», – отметил Сырский.

По его словам, украинские защитники проявляют чрезвычайную стойкость и наносят врагу значительные потери.

«В таких условиях наша главная задача – усилить оборону, в частности обеспечить подразделения достаточным количеством боеприпасов и их постоянной подвозкой. Выслушал информацию об имеющихся проблемах и дал соответствующие распоряжения. Благодарен воинам за мужество и стойкость в борьбе с врагом», – резюмировал Сырский.