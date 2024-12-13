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У Києві чоловік виявив схожий на гранату предмет, який валявся біля квітів, фото

13:00, 13 грудня 2024
Повідомлення про виявлення небезпечного предмета надійшло в Оболонському районі.
У Києві чоловік виявив схожий на гранату предмет, який валявся біля квітів, фото
Джерело фото: Патрульна поліція Києва
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У Патрульній поліції Києві повідомляють про те, що містяни продовжують виявляти небезпечні знахідки. Так, днями на лінію 112 надійшло повідомлення про виявлення небезпечного предмета в Оболонському районі. Заявник розповів, що виявив предмет, схожий на гранату.

Інспектори забезпечили охорону місця події та викликали слідчих та вибухотехніків.

Як діяти, якщо виявили вибухонебезпечні предмети:

  • у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до них;
  • повідомте про знахідку на спецлінію 112;
  • до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;
  • негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

На фото поліції помітно, що знахідка валяється на землі біля квітів та стіни.

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Київ патрульна поліція

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