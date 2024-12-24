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Україна не вимагала від ЄС скорочення допомоги біженцям – заява МЗС

15:22, 24 грудня 2024
МЗС спростувало інформацію щодо повернення українців з ЄС та обмеження доступу до консульських послуг.
Україна не вимагала від ЄС скорочення допомоги біженцям – заява МЗС
Фото: detector.media
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Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий спростував окремі твердження, опубліковані в статті El Pais, які стосуються повернення українських громадян із Європейського Союзу.

«Деякі твердження в цьому матеріалі не відповідають дійсності», — заявив Тихий.

За його словами, український уряд:

  • Не звертався із проханням про скорочення допомоги для біженців.
  • Гарантує доступ чоловіків призовного віку до консульських послуг.

Речник підкреслив, що мета політики України полягає у створенні позитивної мотивації для добровільного повернення громадян, а не у створенні додаткових перешкод.

Таким чином, МЗС закликало уважно перевіряти інформацію, аби уникнути поширення хибних тверджень.

Раніше в El Pais вийшов матеріал, що Україна нібито вимагає припинення допомоги біженцям від ЄС і надання консульських послуг чоловікам призовного віку.

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ЄС МЗС біженець

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