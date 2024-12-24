Україна не вимагала від ЄС скорочення допомоги біженцям – заява МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий спростував окремі твердження, опубліковані в статті El Pais, які стосуються повернення українських громадян із Європейського Союзу.
«Деякі твердження в цьому матеріалі не відповідають дійсності», — заявив Тихий.
За його словами, український уряд:
Речник підкреслив, що мета політики України полягає у створенні позитивної мотивації для добровільного повернення громадян, а не у створенні додаткових перешкод.
Таким чином, МЗС закликало уважно перевіряти інформацію, аби уникнути поширення хибних тверджень.
Раніше в El Pais вийшов матеріал, що Україна нібито вимагає припинення допомоги біженцям від ЄС і надання консульських послуг чоловікам призовного віку.
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