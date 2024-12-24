Украина не требовала от ЕС сокращения помощи беженцам – заявление МИД

МИД опроверг информацию о возвращении украинцев из ЕС и ограничении доступа к консульским услугам.

Фото: detector.media

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Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг отдельные утверждения, опубликованные в статье El Pais, касающиеся возвращения украинских граждан из Европейского Союза.

«Некоторые утверждения в этом материале не соответствуют действительности», - заявил Тихий.

По его словам, украинское правительство:

Не обращалось с просьбой о сокращении помощи для беженцев.

Гарантирует доступ мужчин призывного возраста к консульским услугам.

Спикер подчеркнул, что цель политики Украины заключается в создании положительной мотивации для добровольного возвращения граждан, а не в создании дополнительных препятствий.

Таким образом, МИД призвал внимательно проверять информацию, чтобы избежать распространения ложных утверждений.

Ранее в El Pais вышел материал, что Украина якобы требует прекращения помощи беженцам от ЕС и предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста.

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