Украина не требовала от ЕС сокращения помощи беженцам – заявление МИД

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг отдельные утверждения, опубликованные в статье El Pais, касающиеся возвращения украинских граждан из Европейского Союза.
«Некоторые утверждения в этом материале не соответствуют действительности», - заявил Тихий.
По его словам, украинское правительство:
Спикер подчеркнул, что цель политики Украины заключается в создании положительной мотивации для добровольного возвращения граждан, а не в создании дополнительных препятствий.
Таким образом, МИД призвал внимательно проверять информацию, чтобы избежать распространения ложных утверждений.
Ранее в El Pais вышел материал, что Украина якобы требует прекращения помощи беженцам от ЕС и предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста.
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