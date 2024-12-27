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Експосадовець з Ізюма видавав старі будинки за будівлі, пошкоджені обстрілами

12:24, 27 грудня 2024
В Ізюмі викрили схему наживи на неіснуючих руйнуваннях.
Експосадовець з Ізюма видавав старі будинки за будівлі, пошкоджені обстрілами
Фото: Сергій Болвінов/Facebook
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Ексзаступника керівника міської військової адміністрації Ізюма підозрюють у зловживаннях, пов'язаних із програмою є-Відновлення. Про це повідомив у Фейсбук начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

"Вони видавали старі хати за будівлі, що нібито були пошкоджені російськими обстрілами. В одному з будинків власноруч розібрали покрівлю, щоби оформити для незаконного отримання компенсацій", - розповів він.

Болвінов повідомив, що до поліції звернулися громадяни, які були обурені цією схемою.

"Члени комісії оформлювали житло, яке насправді не було розбите ворожими снарядами. Проводили отримання грошових компенсацій від держави, а потім імітували купівлю інших будинків, через родичів та знайомих. Гроші - клали в кишені", - зазначив він.

Слідство встановило, що 32-річний колишній заступник голови МВА самостійно шукав будинки, які можна було б видати за пошкоджені від обстрілів. Один із таких придбав за 2000 доларів. Влітку цього року без відома власника він подав від його імені заяву, щоби визнати оселю зруйнованою через бойові дії. Далі чиновник отримав фальшивий звіт від експертів, а пізніше - і сертифікат від держави.

"На державні гроші він через фіктивну угоду "купив" будинок у бабусі власної дружини. В такий спосіб разом зі спільниками встиг "відновити" щонайменше три будинки. Учасники схеми мали чат в месенджері, назвали його красномовно "Королі Ізюма", - написав Болвінов.

Управління СБУ в Харківській області повідомило, що сума завданих державі збитків могла становити 5 млн гривень. 

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Ізюм

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