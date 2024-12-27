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Экс-чиновник из Изюма выдавал старые дома за здания, поврежденные обстрелами

12:24, 27 декабря 2024
В Изюме разоблачили схему наживы на несуществующих разрушениях.
Экс-чиновник из Изюма выдавал старые дома за здания, поврежденные обстрелами
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Эк-сзамглавы городской военной администрации Изюма подозревают в злоупотреблениях, связанных с программой е-Восстановление, Об этом сообщил в Фейсбук начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Они выдавали старые дома за здания, якобы поврежденные российскими обстрелами. В одном из домов собственноручно разобрали кровлю, чтобы оформить для незаконного получения компенсаций", - рассказал он.

Болвинов сообщил, что в полицию обратились граждане, возмущенные этой схемой.

"Члены комиссии оформляли жилье, которое на самом деле не было разбито вражескими снарядами. Проводили получение денежных компенсаций от государства, а затем имитировали покупку других домов через родственников и знакомых. Деньги - клали в карманы", - отметил он.

Следствие установило, что 32-летний бывший заместитель председателя МВА самостоятельно искал дома, которые можно было бы выдать за поврежденные от обстрелов. из-за боевых действий. Далее чиновник получил фальшивый отчет от экспертов, а позже - и сертификат от страны.

"На государственные деньги он из-за фиктивного соглашения "купил" дом у бабушки собственной жены. Таким образом вместе с сообщниками успел "восстановить" по меньшей мере три дома. Участники схемы имели чат в мессенджере, назвали его красноречиво "Короли Изюма", - написал Болвинов.

Управление СБУ в Харьковской области сообщило, что сумма нанесенного государству ущерба могла составить 5 млн гривен.

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Изюм

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