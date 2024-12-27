Державна судова адміністрація повідомила про наявність про наявність вакантної посади

У ДСА шукають головного спеціаліста відділу бюджетного моніторингу та аналізу планово-фінансового управління.

Державна судова адміністрація України повідомила про наявність про наявність вакантної посади головного спеціаліста відділу бюджетного моніторингу та аналізу планово-фінансового управління департаменту фінансово-економічної діяльності, бухгалтерського обліку та звітності.

Вимоги до кандидата на посаду:

громадянство України,

вища освіта не нижче ступеня спеціаліст (магістр),

вільне володіння державною мовою,

досвіт роботи в сфері формування та реалізації фінансової політики на посадах державної служби чи посадах в органах місцевого самоврядування не менше одного року

Професійні знання:

Конституція України, Закони України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про судоустрій і статус суддів», інші законодавчі акти,

бюджетне законодавство,

процесуальне законодавство,

навички ділового листування та знання загальних правил діловодства,

досвідчений користувач: MS Office (Word, Exсel, PowerPoint, Outlook).

Особисті якості:

порядність (доброчесність),

вміння працювати самостійно та в команді,

ініціативність,

стресостійкість,

комунікативність.

Умови праці:

державна служба,

робота в дружньому колективі,

стабільні та прозорі умови оплати праці,

соціальні гарантії, передбачені трудовим законодавством,

професійний розвиток та навчання, офіційне працевлаштування.

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