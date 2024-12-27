Державна судова адміністрація повідомила про наявність про наявність вакантної посади

Державна судова адміністрація України повідомила про наявність про наявність вакантної посади головного спеціаліста відділу бюджетного моніторингу та аналізу планово-фінансового управління департаменту фінансово-економічної діяльності, бухгалтерського обліку та звітності.
Вимоги до кандидата на посаду:
громадянство України,
вища освіта не нижче ступеня спеціаліст (магістр),
вільне володіння державною мовою,
досвіт роботи в сфері формування та реалізації фінансової політики на посадах державної служби чи посадах в органах місцевого самоврядування не менше одного року
Професійні знання:
Конституція України, Закони України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про судоустрій і статус суддів», інші законодавчі акти,
бюджетне законодавство,
процесуальне законодавство,
навички ділового листування та знання загальних правил діловодства,
досвідчений користувач: MS Office (Word, Exсel, PowerPoint, Outlook).
Особисті якості:
порядність (доброчесність),
вміння працювати самостійно та в команді,
ініціативність,
стресостійкість,
комунікативність.
Умови праці:
державна служба,
робота в дружньому колективі,
стабільні та прозорі умови оплати праці,
соціальні гарантії, передбачені трудовим законодавством,
професійний розвиток та навчання, офіційне працевлаштування.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.