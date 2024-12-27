Перед Різдвом біля ТЦК на Житомирщині підірвали вибухівку — підозрюваних затримали

У Бердичеві затримали двох підозрюваних у теракті біля будівлі ТЦК.

Фото: npu.gov.ua

На Житомирщині правоохоронці затримали підозрюваних у теракті поблизу біля Бердичівського районного ТЦК та СП. Про це повідомляє Нацполіція.

Зокрема, 24 грудня поблизу ТЦК відбувся вибух. Ніхто з людей не постраждав.

Поліцейські вилучили з місця події сумку з саморобним вибуховим пристроєм, наповненим елементами ураження з металевих кульок, та мобільний телефон. На щастя, він не здетонував. Крім того, правоохоронці виявили телефон, з якого, ймовірно, відбувалася відеотрансляція й інші речові докази.

Згодом у Житомирі було затримано одного з підозрюваних - 41-річного раніше неодноразово судимого за незаконне поводження з наркотиками та крадіжки, уродженця Донеччини. Патрульні поліцейські та працівники Управління карного розшуку виявили фігуранта у маршрутному автобусі, що прямував до м. Києва.

«Попередньо встановлено, що йому допомагала 23-річна жителька м. Бердичева, яка потрапляла у поле зору правоохоронців за наркозлочини. Саме вона передала чоловікові вибуховий пристрій. Її розшукали та затримали», — розповіли правоохоронці.

За наявною інформацією, спільники організували теракт під керівництвом російських кураторів. Поліцейські провели низку обшуків та вилучили докази їх причетності до протиправної діяльності.

Досудове розслідування проводять слідчі УСБУ в Житомирській області за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) КК України. Нині вирішується питання про обрання спільникам запобіжних заходів.

Відповідно до чинного законодавства такий злочин карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.

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