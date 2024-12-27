Практика судов
  1. В Украине

Перед Рождеством возле ТЦК в Житомирской области взорвали взрывчатку — подозреваемых задержали

12:06, 27 декабря 2024
В Бердичеве задержаны двое подозреваемых в теракте возле здания ТЦК.
Перед Рождеством возле ТЦК в Житомирской области взорвали взрывчатку — подозреваемых задержали
Фото: npu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Житомирской области правоохранители задержали подозреваемых в теракте возле Бердичевского районного ТЦК и СП.Об этом сообщает Нацполиция.

В частности, 24 декабря вблизи ТЦК произошел взрыв. Никто из людей не пострадал.

Полицейские изъяли с места происшествия сумку с самодельным взрывным устройством, наполненным элементами поражения из металлических шариков, и мобильный телефон. К счастью, он не сдетонировал. Кроме того, правоохранители обнаружили телефон, с которого, вероятно, происходила видеотрансляция и другие вещественные доказательства.

Впоследствии в Житомире был задержан один из подозреваемых - 41-летний ранее неоднократно судимый за незаконное обращение с наркотиками и кражи, уроженец Донбасса. Патрульные полицейские и работники Управления уголовного розыска обнаружили фигуранта в маршрутном автобусе, направлявшемся в г. Киев.

«Предварительно установлено, что ему помогала 23-летняя жительница г. Бердичева, которая попадала в поле зрения стражей порядка за наркопреступления. Именно она передала мужчине взрывное устройство. Ее разыскали и задержали», — рассказали правоохранители.

По имеющейся информации, подельники организовали теракт под руководством российских кураторов. Полицейские провели ряд обысков и изъяли доказательства причастности к противоправной деятельности.

Досудебное расследование проводят следователи УСБУ в Житомирской области. 2 ст. 258 (террористический акт) УК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании сообщникам мер пресечения.

В соответствии с действующим законодательством такое преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция теракт военные Бердичев Житомир ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Орган досудебного расследования не обязан осуществлять ознакомление с вещественными доказательствами при отсутствии инициативы стороны – Верховный Суд

В кассационной жалобе защитник утверждал, что стороне защиты в порядке статьи 290 УПК вещдоки по делу не открывались.

Апелляционный суд оставил в силе приговор за уклонение от призыва, не исследовав наличие у мужчины статуса УБД, удаления селезенки и травмы ключицы – Верховный Суд направил дело на новое рассмотрение

Верховный Суд указал, что апелляционный суд должен был исследовать наличие у мужчины статуса участника боевых действий и обстоятельства, связанные с удалением у него селезенки и получением травмы ключицы.

Заявление об установлении факта ухода с целью получения отсрочки от мобилизации не подлежит судебному рассмотрению – Верховный Суд

Заявление об установлении факта осуществления постоянного ухода для получения отсрочки не подлежит судебному разбирательству, ведь действующим законодательством предусмотрено внесудебное установление такого факта.

На судью ВАКС Виктора Маслова открыто дисциплинарное дело по основаниям нарушения права подозреваемого на защиту

Судья ВАКС Виктор Маслов запретил подозреваемому общаться «с кем-либо» – дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное дело, а защита ставит вопрос о профессиональной компетентности судьи Антикорсуда.

Военные вернулись из СОЧ, но снова массово сбежали из подразделения – командир роты попросил, чтобы его не наказывали за это

Командир роты рассказал суду, что не смог справиться с немотивированными военнослужащими и не понимает, как их контролировать.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео