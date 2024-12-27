Перед Рождеством возле ТЦК в Житомирской области взорвали взрывчатку — подозреваемых задержали

В Бердичеве задержаны двое подозреваемых в теракте возле здания ТЦК.

Фото: npu.gov.ua

В Житомирской области правоохранители задержали подозреваемых в теракте возле Бердичевского районного ТЦК и СП.Об этом сообщает Нацполиция.

В частности, 24 декабря вблизи ТЦК произошел взрыв. Никто из людей не пострадал.

Полицейские изъяли с места происшествия сумку с самодельным взрывным устройством, наполненным элементами поражения из металлических шариков, и мобильный телефон. К счастью, он не сдетонировал. Кроме того, правоохранители обнаружили телефон, с которого, вероятно, происходила видеотрансляция и другие вещественные доказательства.

Впоследствии в Житомире был задержан один из подозреваемых - 41-летний ранее неоднократно судимый за незаконное обращение с наркотиками и кражи, уроженец Донбасса. Патрульные полицейские и работники Управления уголовного розыска обнаружили фигуранта в маршрутном автобусе, направлявшемся в г. Киев.

«Предварительно установлено, что ему помогала 23-летняя жительница г. Бердичева, которая попадала в поле зрения стражей порядка за наркопреступления. Именно она передала мужчине взрывное устройство. Ее разыскали и задержали», — рассказали правоохранители.

По имеющейся информации, подельники организовали теракт под руководством российских кураторов. Полицейские провели ряд обысков и изъяли доказательства причастности к противоправной деятельности.

Досудебное расследование проводят следователи УСБУ в Житомирской области. 2 ст. 258 (террористический акт) УК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании сообщникам мер пресечения.

В соответствии с действующим законодательством такое преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.

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