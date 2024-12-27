Государственная судебная администрация сообщила о наличии вакантной должности

Государственная судебная администрация Украины сообщила о наличии вакантной должности главного специалиста отдела бюджетного мониторинга и анализа планово-финансового управления департамента финансово-экономической деятельности, бухгалтерского учета и отчетности.
Требования к кандидату на должность:
гражданство Украины,
высшее образование не ниже степени специалист (магистр),
свободное владение государственным языком,
опыт работы в сфере формирования и реализации финансовой политики на должностях государственной службы или должностях в органах местного самоуправления не менее одного года
Профессиональные знания:
Конституция Украины, Законы Украины «О государственной службе», «Об основах предотвращения и противодействия коррупции», «О судоустройстве и статусе судей», другие законодательные акты,
бюджетное законодательство,
процессуальное законодательство,
навыки деловой переписки и знания общих правил делопроизводства,
опытный пользователь: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).
Личные качества:
порядочность (доброчестность),
умение работать самостоятельно и в команде,
инициативность,
стрессоустойчивость,
коммуникативность.
Условия труда:
государственная служба,
работа в дружеском коллективе,
стабильные и прозрачные условия оплаты труда,
социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством,
профессиональное развитие и обучение, официальное трудоустройство.
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