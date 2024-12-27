Государственная судебная администрация сообщила о наличии вакантной должности

В ГСА ищут главного специалиста отдела бюджетного мониторинга и анализа планово-финансового управления.

Государственная судебная администрация Украины сообщила о наличии вакантной должности главного специалиста отдела бюджетного мониторинга и анализа планово-финансового управления департамента финансово-экономической деятельности, бухгалтерского учета и отчетности.

Требования к кандидату на должность:

гражданство Украины,

высшее образование не ниже степени специалист (магистр),

свободное владение государственным языком,

опыт работы в сфере формирования и реализации финансовой политики на должностях государственной службы или должностях в органах местного самоуправления не менее одного года

Профессиональные знания:

Конституция Украины, Законы Украины «О государственной службе», «Об основах предотвращения и противодействия коррупции», «О судоустройстве и статусе судей», другие законодательные акты,

бюджетное законодательство,

процессуальное законодательство,

навыки деловой переписки и знания общих правил делопроизводства,

опытный пользователь: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Личные качества:

порядочность (доброчестность),

умение работать самостоятельно и в команде,

инициативность,

стрессоустойчивость,

коммуникативность.

Условия труда:

государственная служба,

работа в дружеском коллективе,

стабильные и прозрачные условия оплаты труда,

социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством,

профессиональное развитие и обучение, официальное трудоустройство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.