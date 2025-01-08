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У Києві відбудуться продуктові ярмарки — перелік адрес

22:00, 8 січня 2025
У КМДА заявили, що ярмарки проходитимуть з дотриманням правил безпеки.
У Києві відбудуться продуктові ярмарки — перелік адрес
Фото: kyiv24.com
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У Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомив Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

9 січня (четвер) ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;
Дарницькому районі – вул. Євгенія Харченка, 41-47;
Дніпровському районі – просп. Воскресенський, 8-10;
Печерському районі – вул. Генерала Алмазова, 6-8;
Подільському районі – вул. Юрківська (в межах вулиць Межигірської та Турівської);
Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.

10 січня (п’ятниця) в:

Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
Деснянському районі – вул. Ореста Левицького (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31;
Дніпровському районі – вул. Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Сергія Берегового);
Шевченківському районі – ріг вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

11 січня (субота) в:

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
Деснянському районі – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Поповича та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);
Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд з поштамтом «Лівобережний»);
Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Патріарха Мстислава Скрипника та Богданівської);
Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
12 січня (неділя) в:

Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;
КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16. 

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

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Київ

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