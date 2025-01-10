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Україна видала перші дозволи на ексгумацію останків жертв Волинської трагедії, — Дональд Туск

19:29, 10 січня 2025
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що стався «прорив» у питанні ексгумацій жертв Волинської трагедії.
Україна видала перші дозволи на ексгумацію останків жертв Волинської трагедії, — Дональд Туск
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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Україна дозволила перші ексгумації жертв Волинської трагедії. Про це політик написав у соцмережі X.

"Нарешті прорив. Є рішення про перші ексгумації польських жертв УПА. Хочу подякувати міністрам культури Польщі та України за гарну співпрацю. Чекаємо подальших рішень", - написав очільник уряду Польщі.

Коли може початися процес - наразі не повідомляють.

Нагадаємо, що Інститут національної пам'яті Польщі заявив про готовність розпочати ексгумації на Волині.

Раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський заявив, що Польща заблокує переговори про вступ України до ЄС без ексгумації жертв Волинської трагедії.

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Польща

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