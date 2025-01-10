Украина выдала первые разрешения на эксгумацию останков жертв Волынской трагедии, — Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что произошел прорыв в вопросе эксгумаций жертв Волынской трагедии.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Украина разрешила первые эксгумации жертв Волынской трагедии. Об этом политик написал в соцсети X.

"Наконец-то прорыв. Есть решение о первых эксгумациях польских жертв УПА. Хочу поблагодарить министров культуры Польши и Украины за хорошее сотрудничество. Ждем дальнейших решений", - написал глава правительства Польши.

Когда может начаться процесс – пока не сообщают.

Напомним, что Институт национальной памяти Польши заявил о готовности начать эксгумацию на Волыни.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский заявил, что Польша заблокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС без эксгумации жертв Волынской трагедии.

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