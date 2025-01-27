Із 30 січня зростуть тарифи для деяких користувачів Vodafone

Мобільний оператор Vodafone оголосив про підвищення вартості деяких тарифних планів, що вступить в силу 30 січня 2025 року. Зростання ціни коливатиметься від 40 до 70 грн, а також зміниться наповнення деяких пакетів послуг.
Найбільше зростання ціни стосуватиметься наступних планів:
Також оператор закриє кілька старих тарифів, таких як SuperNet Pro 2019 і SuperNet Turbo 2021, які припинять своє існування 18 березня 2025 року. Абоненти будуть безкоштовно переведені на нові тарифи до кінця квітня.
Окрім підвищення вартості, Vodafone збільшить обсяги мобільного інтернету для кількох планів:
Додатково, зростуть обсяги інтернету та хвилин на дзвінки для абонентів тарифів SuperNet Start 2019 та Joice.
Як пояснили в компанії, підвищення вартості є необхідним для покриття витрат на підтримку та розвиток мережі. Vodafone інвестує у модернізацію та оновлення інфраструктури для забезпечення високої якості зв’язку та інтернету для користувачів.
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