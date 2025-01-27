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Із 30 січня зростуть тарифи для деяких користувачів Vodafone

18:36, 27 січня 2025
Деякі тарифні плани Vodafone зростуть на 40-70 гривень.
Із 30 січня зростуть тарифи для деяких користувачів Vodafone
Фото з відкритих джерел
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Мобільний оператор Vodafone оголосив про підвищення вартості деяких тарифних планів, що вступить в силу 30 січня 2025 року. Зростання ціни коливатиметься від 40 до 70 грн, а також зміниться наповнення деяких пакетів послуг.

Найбільше зростання ціни стосуватиметься наступних планів:

  • Vodafone SuperNet Turbo — 250 грн (замість 190 грн);
  • Vodafone SuperNet Start — 260 грн (замість 200 грн);
  • Vodafone SuperNet Pro — 340 грн (замість 280 грн);
  • Joice Max 2023 — 390 грн (замість 330 грн);
  • Vodafone Light+ — 185 грн (замість 145 грн).

Також оператор закриє кілька старих тарифів, таких як SuperNet Pro 2019 і SuperNet Turbo 2021, які припинять своє існування 18 березня 2025 року. Абоненти будуть безкоштовно переведені на нові тарифи до кінця квітня.

Окрім підвищення вартості, Vodafone збільшить обсяги мобільного інтернету для кількох планів:

  • SuperNet Start — 25 ГБ замість 20 ГБ;
  • Joice Max 2023 — 60 ГБ замість 50 ГБ;
  • SuperNet Unlim — 100 ГБ замість 80 ГБ.

Додатково, зростуть обсяги інтернету та хвилин на дзвінки для абонентів тарифів SuperNet Start 2019 та Joice.

Як пояснили в компанії, підвищення вартості є необхідним для покриття витрат на підтримку та розвиток мережі. Vodafone інвестує у модернізацію та оновлення інфраструктури для забезпечення високої якості зв’язку та інтернету для користувачів.

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