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С 30 января вырастут тарифы для некоторых пользователей Vodafone

18:36, 27 января 2025
Некоторые тарифные планы Vodafone вырастут на 40-70 гривен.
С 30 января вырастут тарифы для некоторых пользователей Vodafone
Фото из открытых источников
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Мобильный оператор Vodafone объявил о повышении стоимости некоторых тарифных планов, что вступит в силу 30 января 2025 года. Рост цены будет колебаться от 40 до 70 грн, а также изменится наполнение некоторых пакетов услуг.

Наибольший рост цены будет касаться следующих планов:

  • Vodafone SuperNet Turbo - 250 грн (вместо 190 грн);
  • Vodafone SuperNet Start - 260 грн (вместо 200 грн);
  • Vodafone SuperNet Pro - 340 грн (вместо 280 грн);
  • Joice Max 2023 - 390 грн (вместо 330 грн);
  • Vodafone Light+ - 185 грн (вместо 145 грн).

Также оператор закроет несколько старых тарифов, таких как SuperNet Pro 2019 и SuperNet Turbo 2021, которые прекратят свое существование 18 марта 2025 года. Абоненты будут бесплатно переведены на новые тарифы до конца апреля.

Кроме повышения стоимости, Vodafone увеличит объемы мобильного интернета для нескольких планов:

  • SuperNet Start - 25 ГБ вместо 20 ГБ;
  • Joice Max 2023 - 60 ГБ вместо 50 ГБ;
  • SuperNet Unlim - 100 ГБ вместо 80 ГБ.

Дополнительно, вырастут объемы интернета и минут на звонки для абонентов тарифов SuperNet Start 2019 и Joice.

Как пояснили в компании, повышение стоимости необходимо для покрытия расходов на поддержку и развитие сети. Vodafone инвестирует в модернизацию и обновление инфраструктуры для обеспечения высокого качества связи и интернета для пользователей.

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