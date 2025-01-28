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На Миколаївщині підлітки жорстоко побили 12-річну дівчинку — поліція почала розслідування

16:25, 28 січня 2025
Дівчата віком 14, 15 та 16 років неодноразово завдали ударів по голові та тілу 12-річній постраждалій.
На Миколаївщині підлітки жорстоко побили 12-річну дівчинку — поліція почала розслідування
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На Миколаївщині у Первомайську підлітки побили 12-річну дівчинку. Правоохоронці почали кримінальне розслідування. Про це повідомляє поліція регіону.

Відеозапис протиправних дій виявив інспектор служби освітньої безпеки, проводячи профілактичну роботу із учасниками навчального процесу в одному із освітніх закладів Первомайська.

Правоохоронці з’ясували, що подія сталась у травні минулого року через неприязні особисті стосунки між підлітками.

Вказується, що троє знайомих між собою дівчат віком 14, 15 та 16 років на вулиці в присутності групи підлітків неодноразово завдавали ударів по голові та тілу 12-річній постраждалій.

«На той час ні свідки події, ні батьки потерпілої з повідомленням про вчинення протиправних дій до поліції не зверталися», — йдеться у повідомленні.

Наразі поліцейські встановили всіх учасників конфлікту та розпочали досудове розслідування.

За вказаним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України «Катування». Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, на Київщині підлітки побили хлопця у підвалі.

Додамо, у Білій Церкві троє підлітків жорстоко побили 12-річну дівчинку.

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Національна поліція поліція Миколаїв Первомайськ побої

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