В Николаевской области подростки жестоко избили 12-летнюю девочку — полиция начала расследование

Девушки в возрасте 14, 15 и 16 лет неоднократно нанесли удары по голове и телу 12-летней пострадавшей.

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В Николаевской области в Первомайске подростки избили 12-летнюю девочку. Правоохранители начали уголовное расследование. Об этом сообщает полиция региона.

Видеозапись противоправных действий обнаружил инспектор службы образовательной безопасности, проводя профилактическую работу с участниками учебного процесса в одном из учебных заведений Первомайска.

Правоохранители выяснили, что событие произошло в мае прошлого года из-за неприязненных личных отношений между подростками.

Указывается, что три знакомых между собой девушек в возрасте 14, 15 и 16 лет на улице в присутствии группы подростков неоднократно наносили удары по голове и телу 12-летней пострадавшей.

«В то время ни свидетели происшествия, ни родители потерпевшей с уведомлением о совершении противоправных действий в полицию не обращались», — говорится в сообщении.

Полицейские установили всех участников конфликта и начали досудебное расследование.

По данному факту следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины "Пытки". Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет заключения. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, в Киевской области подростки избили парня в подвале.

Добавим, в Белой Церкви три подростка жестоко избили 12-летнюю девочку.

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