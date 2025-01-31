Практика судів
  1. В Україні

Чи може представник ФОП заявити про неможливість виконання податкових обов’язків

11:54, 31 січня 2025
Преедставниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних зі сплатою податків, на підставі закону або довіреності.
Чи може представник ФОП заявити про неможливість виконання податкових обов’язків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Херсонській області пояснює, чи може представник ФОП заявити про неможливість виконання податкових обов’язків.

Зазначається, що представниками платника податків визнаються особи, які можуть здійснювати представництво його законних інтересів та ведення справ, пов’язаних зі сплатою податків, на підставі закону або довіреності.

Довіреність, видана платником податків – фізичною особою на представництво його інтересів та ведення справ, пов’язаних зі сплатою податків, має бути засвідчена відповідно до чинного законодавства (п. 19.2 ПКУ).

Представник платника податків користується правами, встановленими ПКУ для платників податків (п. 19.3 ПКУ).

Оскільки фізична особа – підприємець може вести справи, пов’язані зі сплатою податків, через свого представника (уповноважену особу) відповідно до ст. 19 ПКУ, то такий представник (уповноважена особа) має право підписати та подати заяву та документи щодо неможливості виконання податкових обов’язків у паперовій формі до контролюючого органу за місцем податкової адреси або будь-якого сервісного центру контролюючого органу, або надіслати поштою з повідомленням про вручення.

При цьому у разі подання заяви та документів щодо неможливості виконання податкових обов’язків особисто законним представником (уповноваженою особою) фізичної особи – підприємця необхідно пред’явити довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку на представництво інтересів та ведення справ, пов’язаних зі сплатою податків фізичної особи – підприємця та її копію, а також оригінал і копію документа, що посвідчує особу такого представника.

У разі надіслання поштою заяви та документів щодо неможливості виконання податкових обов’язків надсилається копія довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку на представництво інтересів та ведення справ, пов’язаних зі сплатою податків фізичної особи – підприємця, та копія документа, що посвідчує особу такого представника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.  

податкова ФОП податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд затвердив нові критерії направлення на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи

Встановлено нові критерії, коли особа направляється лікуючим лікарем або головою військово-лікарської, медичної (військово-лікарської), лікарсько-експертної комісії на огляд до експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Кабмін змінив перелік документів, якими підтверджують право на відстрочку особи з інвалідністю і тимчасово непридатні

Уряд вніс зміни до порядку призову стосовно документів, що підтверджують право на відстрочку для осіб з інвалідністю і тимчасово непридатних

Уряд Британії виділив під реформу судового врядування в Україні 739 тисяч фунтів, частина з яких пішли на розробку тренінгів з гендерної рівності, інклюзії та оплату експертам

Як вказано у звіті за підписом голови Вищої ради правосуддя Григорія Усика, були зроблені попередні висновки щодо гендерної рівності та інклюзії і розпочато підготовку до проведення тренінгів щодо суддівської етики.

«ДСА нічого не робить для судів» — судді з Дніпра, які відремонтували службові кабінети за власний рахунок, звернулися до Вищої ради правосуддя

У ДСА кажуть, що проблеми перебільшені, а деякі судді забезпечені навіть індивідуальними вбиральнями.

90 млн доларів на програму доброчесності чиновників в Україні — кому і на що виділило кошти федеральне агентство США USAID

Кошти в рамках закупівлі на 44,73 млн доларів від програми USAID для доброчесності чиновників, бенефіціаром якої виступив Секретаріат Кабміну, а отримувачами коштів, у тому числі, громадські організації, дозволили використовувати на відрядження, матеріали для антикорупційних комунікаційних кампаній, моніторинг медіа, саміти і семінари з прозорості, а також купівлю кавоварок і ноутбуків.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Мороз
    Андрій Мороз
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Наталя Стрельнікова
    Наталя Стрельнікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олег Первомайський
    Олег Первомайський
    суддя Конституційного Суду України