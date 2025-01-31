Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики Великої Палати ВС за грудень 2024 року

У дайджесті за грудень вміщено важливі правові висновки Великої Палати ВС.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд оприлюднив дайджест судової практики Великої Палати ВС. Рішення були внесені до ЄДРСР за грудень 2024 року.

У дайджесті вміщено правові висновки Великої Палати ВС, зокрема, щодо:

▪️ моменту, з якого відраховується шестимісячний строк, передбачений ч. 2 ст. 46 ЦК України, для оголошення фізичної особи померлою;

▪️ кваліфікації нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу нерухомого майна, який не був підписаний продавцем, як неукладеного та належного способу захисту прав продавця;

▪️ розмежування випадків розірвання договору оренди землі на підставі п. «д» ч. 1 ст. 141 ЗК України та ч. 2 ст. 651 ЦК України;

▪️ компенсації державному / приватному виконавцю витрат, пов’язаних з розглядом скарги на його дії без розгляду;

▪️ порядку підтвердження повноважень особи, через яку юридична особа діє в суді на засадах самопредставництва;

▪️ відсутності підстав для закриття провадження у справі за повторно поданою заявою про видачу дубліката виконавчого документа;

▪️ неможливості оскарження ухвали про залишення заяви про забезпечення доказів без розгляду в апеляційному порядку окремо від рішення суду;

▪️ визначення предмета кримінальних правопорушень, передбачених ст. 204 КК України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.