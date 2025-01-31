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Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики Большой Палаты ВС за декабрь 2024 года

10:42, 31 января 2025
В дайджесте за декабрь помещены важные правовые выводы Большой Палаты ВС.
Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики Большой Палаты ВС за декабрь 2024 года
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Верховный Суд обнародовал дайджест судебной практики Большой Палаты ВС. Решения были внесены в ЕГРСР за декабрь 2024 года.

В дайджесте содержатся правовые выводы Большой Палаты ВС, в частности, относительно:

▪️ момента, с которого исчисляется шестимесячный срок, предусмотренный ч. 2 ст. 46 ГК Украины, для объявления физического лица умершим;

▪️ квалификации нотариально удостоверенного договора купли-продажи недвижимого имущества, который не был подписан продавцом, как незаключенного и надлежащего способа защиты прав продавца;

▪️ разграничение случаев расторжения договора аренды земли на основании п. "д" ч. 1 ст. 141 ЗК Украины и ч. 2 ст. 651 ГК Украины;

▪️ компенсации государственному/частному исполнителю расходов, связанных с рассмотрением жалобы на его действия без рассмотрения;

▪️ порядка подтверждения полномочий лица, по которому юридическое лицо действует в суде на основе самопредставительства;

▪️ отсутствии оснований для закрытия производства по делу по повторно поданному заявлению о выдаче дубликата исполнительного документа;

▪️ невозможности обжалования определения об оставлении заявления об обеспечении доказательств без рассмотрения в апелляционном порядке отдельно от решения суда;

▪️ определение предмета уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 204 УК Украины.

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