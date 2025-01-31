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Может ли представитель ФЛП заявить о невозможности выполнения налоговых обязанностей

11:54, 31 января 2025
Представителями налогоплательщика признаются лица, которые могут осуществлять представительство его законных интересов и ведения дел, связанных с уплатой налогов, на основании закона или доверенности.
Может ли представитель ФЛП заявить о невозможности выполнения налоговых обязанностей
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Главное управление ГНС в Херсонской области объясняет, может ли представитель ФЛП заявить о невозможности выполнения налоговых обязанностей.

Отмечается, что представителями налогоплательщика признаются лица, которые могут осуществлять представительство его законных интересов и ведения дел, связанных с уплатой налогов, на основании закона или доверенности.

Доверенность, выданная налогоплательщиком – физическим лицом на представительство его интересов и ведение дел, связанных с уплатой налогов, должна быть удостоверена в соответствии с действующим законодательством (п. 19.2 НКУ).

Представитель налогоплательщика пользуется правами, установленными НКУ для налогоплательщиков (п. 19.3 НКУ).

Поскольку физическое лицо – предприниматель может вести дела, связанные с уплатой налогов, через своего представителя (уполномоченное лицо) в соответствии со ст. 19 НКУ, такой представитель (уполномоченное лицо) имеет право подписать и подать заявление и документы о невозможности выполнения налоговых обязанностей в бумажной форме в контролирующий орган по месту налогового адреса или любого сервисного центра контролирующего органа, или отправить по почте с уведомлением о вручение.

При этом в случае подачи заявления и документов о невозможности выполнения налоговых обязанностей лично законным представителем (уполномоченным лицом) физического лица – предпринимателя необходимо предъявить доверенность, заверенную в нотариальном порядке на представительство интересов и ведение дел, связанных с уплатой налогов физического лица лица – предпринимателя и его копию, а также оригинал и копию документа, удостоверяющего личность такого представителя.

В случае отправки по почте заявления и документов о невозможности выполнения налоговых обязанностей направляется копия доверенности, заверенной в нотариальном порядке на представительство интересов и ведения дел, связанных с уплатой налогов физического лица – предпринимателя, и копия документа, удостоверяющего личность такого представителя.

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