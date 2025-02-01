Товариство, пов’язане з РФ, повернуло Хмельницькій громаді 1,3 га землі для забудови

Йдеться про земельну ділянку для житлової та громадської забудови, вартість якої перевищує 14 мільйонів гривень.

Окружна прокуратура міста Хмельницького домоглася виконання судового рішення щодо повернення територіальній громаді Хмельницького 1,3 га землі, призначеної для житлової та громадської забудови. Вартість земельної ділянки перевищує 14 млн грн.

У обласній прокуратурі зазначили, що з 2014 року товариство, серед засновників якого є громадянин РФ, використовувало вказану ділянку в місті Хмельницькому, а з 2019 року – припинило сплату орендної плати та заборгувало більше 900 тис. грн.

Реагуючи на виявлені порушення, прокуратура заявила позовні вимоги про розірвання договору та повернення ділянки у комунальну власність, які Господарським судом Хмельницької області підтримано та задоволено.

Судове рішення виконано у повному обсязі.

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