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Товариство, пов’язане з РФ, повернуло Хмельницькій громаді 1,3 га землі для забудови

21:45, 1 лютого 2025
Йдеться про земельну ділянку для житлової та громадської забудови, вартість якої перевищує 14 мільйонів гривень.
Товариство, пов’язане з РФ, повернуло Хмельницькій громаді 1,3 га землі для забудови
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Окружна прокуратура міста Хмельницького домоглася виконання судового рішення щодо повернення територіальній громаді Хмельницького 1,3 га землі, призначеної для житлової та громадської забудови. Вартість земельної ділянки перевищує 14 млн грн.

У обласній прокуратурі зазначили, що з 2014 року товариство, серед засновників якого є громадянин РФ, використовувало вказану ділянку в місті Хмельницькому, а з 2019 року – припинило сплату орендної плати та заборгувало більше 900 тис. грн.

Реагуючи на виявлені порушення, прокуратура заявила позовні вимоги про розірвання договору та повернення ділянки у комунальну власність, які Господарським судом Хмельницької області підтримано та задоволено.

Судове рішення виконано у повному обсязі.

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