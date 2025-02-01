Общество, связанное с РФ, вернуло Хмельницкой общине 1,3 га земли для застройки

Речь идет о земельном участке для жилой и общественной застройки, стоимость которого превышает 14 миллионов гривен.

Окружная прокуратура города Хмельницкого добилась выполнения судебного решения о возвращении территориальной общине Хмельницкого 1,3 га земли, предназначенной для жилой и общественной застройки. Стоимость земельного участка превышает 14 млн грн.

В областной прокуратуре отметили, что с 2014 года общество, среди учредителей которого есть гражданин РФ, использовало указанный участок в городе Хмельницком, а с 2019 года – прекратило уплату арендной платы и задолжало более 900 тыс. грн.

Реагируя на выявленные нарушения, прокуратура заявила исковые требования о расторжении договора и возвращении участка в коммунальную собственность, которые Хозяйственным судом Хмельницкой области поддержаны и удовлетворены.

Судебное решение исполнено в полном объеме.

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