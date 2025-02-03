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Колишнього головного тренера іспанського футболу судять за поцілунок на чемпіонаті світу

19:06, 3 лютого 2025
Переможниця жіночого Чемпіонату світу Дженні Ермосо в суді заявила, що не давала згоди на поцілунок Рубіалеса.
Колишнього головного тренера іспанського футболу судять за поцілунок на чемпіонаті світу
Фото: АР
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Переможниця жіночого Чемпіонату світу Дженні Ермосо заявила в суді, що ніколи не давала згоди на поцілунок від колишнього президента Федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса, а цей інцидент заплямував один із найважливіших моментів у її кар’єрі. Про це повідомляє Sky News.

47-річного Рубіалеса судять у Мадриді за сексуальне насильство та спробу змусити Ермосо заявити, що поцілунок був за згодою. Сам він відкидає звинувачення.

«Я думаю, що це був момент, який зіпсував один із найщасливіших днів у моєму житті», — заявила 34-річна Ермосо під час засідання у Верховному суді Мадрида.

Футболістка також розповіла, що через цей інцидент і його наслідки її життя змінилося: «Я не змогла по-справжньому жити вільно… Я не змогла по-справжньому жити вільно».

Разом із Рубіалесом перед судом постали колишній тренер збірної Хорхе Вільда, ексспортивний директор Альберт Луке та керівник відділу маркетингу Рубен Рівера, яких звинувачують у спробах тиску на Ермосо.

Скандальний епізод стався після фінального матчу ЧС-2023, де Іспанія перемогла Англію 1:0. Після вручення медалей Рубіалес поцілував Ермосо, що викликало міжнародний резонанс.

Спочатку він відмовлявся йти у відставку, але втратив посаду, а в жовтні 2023 року ФІФА дискваліфікувала його на три роки від будь-якої діяльності, пов’язаної з футболом.

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