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Бывшего главного тренера испанского футбола судят за поцелуй на чемпионате мира

19:06, 3 февраля 2025
Победительница женского Чемпионата мира Дженни Эрмосо в суде заявила, что не давала согласия на поцелуй Рубиалеса.
Бывшего главного тренера испанского футбола судят за поцелуй на чемпионате мира
Фото: АР
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Победительница женского Чемпионата мира Дженни Эрмосо заявила в суде, что никогда не давала согласия на поцелуй от бывшего президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, а этот инцидент запятнал один из важнейших моментов в ее карьере. Об этом сообщает Sky News.

47-летнего Рубиалеса судят в Мадриде за сексуальное насилие и попытку заставить Эрмосо заявить, что поцелуй был по согласию. Сам он отвергает обвинения.

«Я думаю, что это был момент, который испортил один из самых счастливых дней в моей жизни», - заявила 34-летняя Эрмосо во время заседания в Верховном суде Мадрида.

Футболистка также рассказала, что из-за этого инцидента и его последствий ее жизнь изменилась: «Я не смогла по-настоящему жить свободно... Я не смогла по-настоящему жить свободно».

Вместе с Рубиалесом перед судом предстали бывший тренер сборной Хорхе Вильда, экс-спортивный директор Альберт Луке и руководитель отдела маркетинга Рубен Ривера, которых обвиняют в попытках давления на Эрмосо.

Скандальный эпизод произошел после финального матча ЧМ-2023, где Испания победила Англию 1:0. После вручения медалей Рубиалес поцеловал Эрмосо, что вызвало международный резонанс.

Сначала он отказывался уходить в отставку, но потерял должность, а в октябре 2023 года ФИФА дисквалифицировала его на три года от любой деятельности, связанной с футболом.

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суд Испания футбол

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