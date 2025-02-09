Житель Житомирщини вкрав майже 100 тисяч гривень у матері безвісти зниклого військового

19-річний юнак, який вже притягувався до відповідальності, знову постане перед судом.

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На Житомирщині скерували до суду справу 19-річного юнака, який вкрав майже 100 тисяч гривень у матері безвісти зниклого військового. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Молодик вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Зазначається, що він скористався довірою жінки – матері безвісти зниклого військового. Вона звернулася за допомогою розібратися з банківським рахунком, куди мали надходити державні виплати за безвісти зниклого сина.

Замість цього парубок встановив на свій телефон мобільний додаток, за допомогою якого отримав доступ до картки потерпілої та можливість через інтернет-банкінг знімати кошти.

У такий спосіб купував для себе різні товари, розраховуючись за них чужою карткою. Протягом липня-серпня 2024 року зловмисник викрав у матері безвісти зниклого захисника майже 100 тисяч грн.

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