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Житель Житомирщины украл почти 100 тысяч гривен у матери без вести пропавшего военного

07:00, 9 февраля 2025
19-летний юноша, уже привлекавшийся к ответственности, вновь предстанет перед судом.
Житель Житомирщины украл почти 100 тысяч гривен у матери без вести пропавшего военного
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В Житомирской области направили в суд дело 19-летнего юноши, который украл почти 100 тысяч гривен у матери без вести пропавшего военного. Об этом сообщает областная прокуратура.

Молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности.

Отмечается, что он воспользовался доверием женщины – матери без вести пропавшего военного. Она обратилась за помощью разобраться с банковским счетом, куда должны поступать государственные выплаты за без вести пропавшего сына.

Вместо этого молодой человек установил на свой телефон мобильное приложение, с помощью которого получил доступ к карте потерпевшей и возможность через интернет-банкинг снимать средства.

Таким образом покупал для себя разные товары, рассчитываясь за них чужой картой. В течение июля-августа 2024 злоумышленник похитил у матери без вести пропавшего защитника почти 100 тысяч грн.

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суд прокуратура военные Житомирская область

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