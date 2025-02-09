Житель Житомирщины украл почти 100 тысяч гривен у матери без вести пропавшего военного

19-летний юноша, уже привлекавшийся к ответственности, вновь предстанет перед судом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Житомирской области направили в суд дело 19-летнего юноши, который украл почти 100 тысяч гривен у матери без вести пропавшего военного. Об этом сообщает областная прокуратура.

Молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности.

Отмечается, что он воспользовался доверием женщины – матери без вести пропавшего военного. Она обратилась за помощью разобраться с банковским счетом, куда должны поступать государственные выплаты за без вести пропавшего сына.

Вместо этого молодой человек установил на свой телефон мобильное приложение, с помощью которого получил доступ к карте потерпевшей и возможность через интернет-банкинг снимать средства.

Таким образом покупал для себя разные товары, рассчитываясь за них чужой картой. В течение июля-августа 2024 злоумышленник похитил у матери без вести пропавшего защитника почти 100 тысяч грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.