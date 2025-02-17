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Чи необхідно під час зняття з обліку в контролюючих органах закривати всі рахунки юридичної особи

23:47, 17 лютого 2025
Податкова пояснює, що ліквідаційна комісія до завершення строку пред’явлення вимог кредиторів закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім одного рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації юридичної особи.
Чи необхідно під час зняття з обліку в контролюючих органах закривати всі рахунки юридичної особи
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Податкова служба Житомирській області повідомляє, чи потрібно під час зняття з обліку в контролюючих органах закривати всі рахунки юридичної особи.

Зазначається, що частиною третьою ст. 111 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV встановлено, що під час проведення заходів щодо ліквідації юридичної особи до завершення строку пред’явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації юридичної особи.

Відповідно до п. 11.9 розд. XI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 із змінами та доповненнями визначено, що з метою забезпечення закриття рахунків/електронних гаманців юридичних осіб, що ліквідуються, контролюючий орган за основним місцем обліку на звернення комісії з припинення (ліквідатора, ліквідаційної комісії тощо) надає перелік рахунків/електронних гаманців у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг/емітентах електронних грошей відповідної юридичної особи та/або її відокремлених підрозділів, які на момент звернення взяті на облік контролюючими органами та щодо яких не надходили повідомлення про їх закриття.

Інформація про відкриті/закриті у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг/емітентах електронних грошей рахунки/електронні гаманці, які взяті на облік контролюючими органами, може бути переглянута у приватній частині Електронного кабінету.

Згідно з частиною третьою ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства від 18 жовтня 2018 року № 2597-VIII під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов’язаний використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. Залишки коштів на інших рахунках перераховуються на ліквідаційний рахунок боржника.

Таким чином, ліквідаційна комісія (ліквідатор) до завершення строку пред’явлення вимог кредиторів закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім одного (ліквідаційного) рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації юридичної особи.

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податкова

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