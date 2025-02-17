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Необходимо ли во время снятия с учета в контролирующих органах закрывать все счета юридического лица

23:47, 17 февраля 2025
Налоговая объясняет, что ликвидационная комиссия до истечения срока предъявления требований кредиторов закрывает счета, открытые в финансовых учреждениях, кроме одного счета, который используется для расчетов с кредиторами при ликвидации юридического лица.
Необходимо ли во время снятия с учета в контролирующих органах закрывать все счета юридического лица
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Налоговая служба Житомирской области сообщает, нужно ли при снятии с учета в контролирующих органах закрывать все счета юридического лица.

Отмечается, что частью третьей ст. 111 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 г. № 435-IV установлено, что при проведении мероприятий по ликвидации юридического лица до истечения срока предъявления требований кредиторов ликвидационная комиссия (ликвидатор) закрывает счета, открытые в финансовых учреждениях, кроме счета, используемого для расчетов с кредиторами во время.

Согласно п. 11.9 разд. XI Порядка учета налогоплательщиков и сборов, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 09.12.2011 № 1588 с изменениями и дополнениями определено, что с целью обеспечения закрытия счетов/электронных кошельков ликвидируемых юридических лиц, контролирующий орган за основным местом учета на обращение комиссии по прекращению банках, других финансовых учреждениях, небанковских поставщиках платежных услуг/эмитентах электронных денег соответствующего юридического лица и/или его обособленных подразделений, которые на момент обращения взяты на учет контролирующими органами и относительно которых не поступали уведомления об их закрытии.

Информация об открытых/закрытых в банках, других финансовых учреждениях, небанковских поставщиках платежных услуг/эмитентах электронных денег счетов/электронных кошельков, взятых на учет контролирующими органами, может быть пересмотрена в частной части Электронного кабинета.

Согласно части третьей ст. 61 Кодекса Украины по процедурам банкротства от 18 октября 2018 г. № 2597-VIII во время проведения ликвидационной процедуры ликвидатор обязан использовать только один (ликвидационный) счет должника в банковском учреждении. Остатки денежных средств на других счетах перечисляются на ликвидационный счет должника.

Таким образом, ликвидационная комиссия (ликвидатор) до истечения срока предъявления требований кредиторов закрывает счета, открытые в финансовых учреждениях, кроме одного (ликвидационного) счета, используемого для расчетов с кредиторами при ликвидации юридического лица.

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налоговая

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