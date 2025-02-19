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На Чорнобильській АЕС досі продовжують боротись із наслідками російського удару, фото

11:26, 19 лютого 2025
На ЧАЕС продовжується гасіння осередків тління та проводяться роботи з часткового розкривання конструкцій укриття.
На Чорнобильській АЕС досі продовжують боротись із наслідками російського удару, фото
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На Чорнобильській атомній електростанції триває ліквідація наслідків російського удару безпілотника по об’єкту «Укриття». Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«Станом на ранок 19 лютого рятувальники продовжують гасіння осередків тління та проводять роботи із часткового розкривання конструкцій укриття», — вказали в ДСНС.

Наголошується, що радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує норми. Ситуація контрольована. Роботи тривають.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Верховна Рада віднесла до державної таємниці інформацію, пов’язану з ліквідацією наслідків кризових ситуацій на певних об’єктах критичної інфраструктури.

Нагадаєморосійський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. 

У ДСНС спростували інформацію про загрозу викиду радіації на Чорнобильській АЕС.

Андрій Єрмак та Володимир Зеленський опублікували фото і відео наслідків удару по Чорнобильській АЕС.

СБУ показала уламки російського дрона, який атакував Чорнобильську АЕС.

Нагадаємо, у МАГАТЕ підтвердили влучання дрону по Чорнобильській АЕС та показали фото.

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АЕС пожежа обстріл Чорнобиль

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