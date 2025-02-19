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У київському метрополітені оголошуватимуть загальнонаціональну хвилину мовчання

17:47, 19 лютого 2025
У Києві визначилися, як будуть оголошувати хвилину мовчання у наземному громадському транспорті та метро.
У київському метрополітені оголошуватимуть загальнонаціональну хвилину мовчання
Джерело фото: Юрій Свиридюк/Суспільне
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У столичному метрополітені з 19 лютого оголошуватимуть загальнонаціональну хвилину мовчання. Повідомленні щоранку нагадуватиме про вшанування пам’яті загиблих Захисників і Захисниць та мирних жителів України.

Як вказали у КМДА, трансляція оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання розпочалась сьогодні о 9:00 на 19 станціях київського метрополітену глибокого залягання, де є система автоматичного оповіщення пасажирів.

На тих станціях підземки, де з технічних причин неможливо транслювати оголошення та відображати візуальну частину на моніторах чи екранах, будуть розміщені інформаційні матеріали. Загалом таких станцій 6, зокрема «Дніпро», «Гідропарк», «Лівобережна», «Дарниця», «Чернігівська» і «Лісова». Там та безпосередньо у вагонах розмістять друковані постери.

Так само щодня у салонах автобусів, тролейбусів і трамваїв лунатиме відповідне звукове повідомлення, однак зупинки пасажирського наземного транспорту спеціально для трансляції повідомлення про хвилину мовчання не буде.

«Оголошення триватиме з 8:50 до 9:00 – у той момент, коли транспорт перебуватиме на зупинці. Водій оголошуватиме її назву, нагадуватиме про хвилину мовчання та від’їжджатиме від зупинки. Рухомий склад курсуватиме за звичним розкладом», – наголосила виконувачка обов’язків генерального директора КП «Київпастранс» Тетяна Тараско.

Зокрема, буде записано професійний аудіоролик, як і в метро. А там, де технічної можливості немає, пасажирам про хвилину мовчання нагадуватимуть інформаційні наліпки. При цьому пріоритетними лишаються повідомлення про сигнал повітряної тривоги та технічні повідомлення про номер і напрямок маршруту.

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Київ КМДА транспорт метро

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