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В киевском метрополитене будут объявлять общенациональную минуту молчания

17:47, 19 февраля 2025
В Киеве определились, как будут объявлять минуту молчания в наземном общественном транспорте и метро.
В киевском метрополитене будут объявлять общенациональную минуту молчания
Источник фото: Юрий Свиридюк/Общественное
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В столичном метрополитене с 19 февраля будут объявлять общенациональную минуту молчания. Сообщение каждое утро будет напоминать о почитании памяти погибших Защитников и Защитниц и мирных жителей Украины.

Как отметили в КГГА, трансляция объявления об общенациональной минуте молчания началась сегодня в 9:00 на 19 станциях киевского метрополитена глубокого залегания, где есть система автоматического оповещения пассажиров.

На станциях подземки, где по техническим причинам невозможно транслировать объявления и отображать визуальную часть на мониторах или экранах, будут размещены информационные материалы. В целом таких станций 6, в частности, «Днепр», «Гидропарк», «Левобережная», «Дарница», «Черниговская» и «Лесная». Там и непосредственно в вагонах разместят печатные постеры.

Так же каждый день в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев будет раздаваться соответствующее звуковое сообщение, однако остановки пассажирского наземного транспорта специально для трансляции сообщения о минуте молчания не будет.

«Объявление будет продолжаться с 8:50 до 9:00 – в тот момент, когда транспорт будет на остановке. Водитель будет объявлять ее название, будет напоминать о минуте молчания и отъезжать от остановки. Подвижный состав будет курсировать по привычному расписанию», – подчеркнула исполняющая обязанности генерального директора КП «Киевпасстранс» Татьяна Тараско.

В частности, будет записан профессиональный аудиоролик, как и в метро. А там, где нет технической возможности, пассажирам о минуте молчания будут напоминать информационные наклейки. При этом приоритетными остаются сообщения о сигнале воздушной тревоги и технические сообщения о номере и направлении маршрута.

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Киев КГГА транспорт метро

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