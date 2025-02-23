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Як визначається належність будівлі до того чи іншого класу для оподаткування податком — роз’яснення ДПС

07:00, 23 лютого 2025
Стало відомо, на підставі яких документів визначається належність будівлі до того чи іншого класу для оподаткування податком на нерухоме майно.
Як визначається належність будівлі до того чи іншого класу для оподаткування податком — роз’яснення ДПС
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Державна податкова служба у Запорізькій області роз’яснила, на підставі яких документів визначається належність будівлі до того чи іншого класу для оподаткування податком на нерухоме майно.

Відповідно до пп. 266.3.3 ПКУ база оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

Форма податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затверджена наказом Мінфіну від 10.04.2015 №408, передбачає заповнення додатка 1 (для об’єктів житлової нерухомості) та додатка 2 (для об’єктів нежитлової нерухомості), які є її невід’ємною частиною.

Згідно з приміткою 4 до додатків до Декларації у графі 2 «Код типу об’єкта» розділу І «Розрахунок податкового зобов’язання» додатка 1 (додатка 2) до Декларації зазначається код типу об’єкта, визначеного відповідно до Національного класифікатора НК 018:2023 «Класифікатор будівель та споруд», затвердженого наказом Мінекономіки від 16.05.2023 №3573.

Підзаконним актом, у якому застосовується Класифікатор, є постанова КМУ від 28.12.2020 №1330 «Про затвердження Порядку та форм надання контролюючим органам в електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів», розроблена на виконання п. 12.3 ПКУ, згідно з якою сільські, селищні, міські ради надсилають у десятиденний строк з дня прийняття рішень, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків та/або зборів та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів, через інформаційно-аналітичну систему управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA» до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та/або зборів, в електронному вигляді інформацію щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів, зокрема:

  • ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток 4);
  • перелік пільг із податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування (додаток 5).

Згідно з приміткою 5 до додатка 4 до Постанови №1330 у графі «Класифікація будівель і споруд» зазначаються код, додатковий код (за наявності), найменування відповідно до Класифікатора.

Належність будівлі до того чи іншого класу для цілей оподаткування має бути підтверджено.

Визначення належності будівель до того чи іншого класу будівель проводиться на підставі документів, що підтверджують право власності, з урахуванням класифікаційних ознак та функціонального призначення такого об’єкта нерухомості, згідно з Класифікатором. Тому у разі необхідності платник податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, може звернутися до уповноваженого органу для отримання довідки щодо належності об’єктів нерухомості до певного класу Класифікатора, ведення якого забезпечує Міністерство розвитку громад та територій України, яке у тому числі приймає рішення про необхідність внесення змін до нього, доцільність перегляду усього класифікатора.

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податкова ДПС податки нерухомість

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