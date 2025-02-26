Заступник голови КМДА Оленич та депутатка Київради Марченко вийшли з СІЗО

Обох підозрюваних випустили з СІЗО після внесення застави.

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Заступник керівника Київської міської державної адміністрації Петро Оленич та депутатка Київради Олена Марченко вийшли з-під варти. За обох внесли заставу.

У Вищому антикорупційному суді повідомили, що 15 млн грн застави за Оленича та 50 млн грн за Марченко внесли ще минулого тижня.

За версією слідства, посадовці КМДА були причетні до схеми незаконної приватизації земельних ділянок у столиці під забудову, а також намагалися встановити повний контроль над процесом ухвалення рішень щодо розподілу та надання прав на землю.

26 лютого стало відомо, що ВАКС задовольнив клопотання САП та НАБУ про відсторонення від займаної посади заступника голови КМДА Петра Оленича на два місяці.

Як відомо, НАБУ і САП провели масштабну операцію під кодовою назвою «Чисте місто», викривши злочинну організацію, що діяла в земельній та бюджетній сферах столиці. За інформацією НАБУ, організація діяла під керівництвом колишнього депутата Київської міськради, і її основним напрямком була незаконна приватизація земель під забудову.

За даними слідства, учасники схеми знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких там ніколи не існувало. Надалі до міськради подавали заяви про надання права власності для обслуговування цих споруд, що давало змогу уникати торгів.

Нагадаємо, Петра Оленича знаходився під вартою з можливістю внесення застави у 15 млн грн.

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