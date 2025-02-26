ВАКС відсторонив від посади заступника голови КМДА Петра Оленича

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання САП та НАБУ про відсторонення від займаної посади заступника голови КМДА Петра Оленича.

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У середу, 26 лютого, Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання САП та НАБУ про відсторонення від займаної посади заступника голови КМДА Петра Оленича. Про це повідомляє САП.

Встановлено, що на території Києва з 2019 року по лютий 2025 року діяла злочинна організація, яка складалася з колишніх та чинних службових осіб Київської міської ради і Київської міської державної адміністрації.

До складу злочинної організації в різні періоди часу увійшли заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, перший заступник та заступник директора комунальних підприємств, четверо інших осіб, які через особисті ділові зв’язки та можливості забезпечували досягнення цілей і завдань злочинної організації.

Злочинна організація, використовуючи службові повноваження, посади та зв’язки її учасників, встановила контроль над деякими питаннями земельної, бюджетної та інвестиційної сфер у місті Києві.

Один із заступників голови КМДА, будучи членом злочинної організації, цілеспрямовано використовував свої службові повноваження як інструмент для досягнення злочинних цілей. Він здійснював контроль і координацію діяльності посадовців Департаменту земельних ресурсів та підпорядкованого комунального підприємства «Київський інститут земельних відносин» (КП «КІЗВ»), забезпечуючи ухвалення ними рішень в інтересах злочинної організації.

Крім того, він забезпечував подання до Київської міської ради проєктів рішень, необхідних для реалізації корупційних схем та зміцнення впливу організації.

Оленичу повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255 КК України (у редакції Закону від 04.06.2020 № 671-ІХ) та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 28 – ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою запобігання подальшій протиправній поведінці підозрюваного стороною обвинувачення подано клопотання про його відсторонення від займаної посади.

Вищий антикорупційний суд прийняв рішення про відсторонення Оленича від посади строком на 2 місяці.

Нагадаємо, Петро Оленич та депутатка Київради Марченко вийшли з СІЗО після внесення застави.

Також Вищий антикорупційний суд визначив запобіжні заходи для семи осіб, затриманих у справі щодо незаконного розподілу землі в Києві.

Як відомо, НАБУ і САП провели масштабну операцію під кодовою назвою «Чисте місто», викривши злочинну організацію, що діяла в земельній та бюджетній сферах столиці. За інформацією НАБУ, організація діяла під керівництвом колишнього депутата Київської міськради, і її основним напрямком була незаконна приватизація земель під забудову.

За даними слідства, учасники схеми знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких там ніколи не існувало. Надалі до міськради подавали заяви про надання права власності для обслуговування цих споруд, що давало змогу уникати торгів.

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