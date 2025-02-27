У Запорізькій області відкрили нову підземну школу для 400 учнів

У Запорізькій області відкрили сучасну підземну школу з інклюзивним навчанням.

Фото: Telegram / Іван Федоров

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У Запорізькій області відкрили п’яту підземну школу, що розташована у селі Петрополь Широківської громади. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, новий підземний навчальний простір повністю покриває потреби Петропільського ліцею і частково забезпечує місця для інших шкіл громади. Тепер ще 400 учнів зможуть навчатися очно у дві зміни. Учні з віддалених сіл, в тому числі з особливими освітніми потребами, матимуть змогу доїжджати до навчального закладу на шкільних автобусах.

Школа є інклюзивною і обладнана всім необхідним для дітей з особливими потребами. Тут є підйомник, кнопка виклику, спеціалізований санвузол і надписи шрифтом Брайля. Крім того, для учнів 1-4 класів організовано безкоштовне харчування у вигляді гарячих обідів.

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