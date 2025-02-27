В Запорожской области открыли новую подземную школу для 400 учеников

В Запорожской области открыли современную подземную школу с инклюзивным обучением.

Фото: Telegram / Иван Федоров

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В Запорожской области открыли пятую подземную школу, расположенную в селе Петрополь Широковской громады. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, новое подземное учебное пространство полностью покрывает потребности Петропольского лицея и частично обеспечивает места для других школ громады. Теперь еще 400 учеников смогут учиться очно в две смены. Ученики из отдаленных сел, в том числе с особыми образовательными потребностями, смогут доезжать до учебного заведения на школьных автобусах.

Школа является инклюзивной и оборудована всем необходимым для детей с особыми потребностями. Здесь есть подъемник, кнопка вызова, специализированный санузел и надписи шрифтом Брайля. Кроме того, для учеников 1-4 классов организовано бесплатное питание в виде горячих обедов.

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