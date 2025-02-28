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Кличко заявив про звільнення Петра Оленича, Юрія Леонова та Олексія Мушти

12:50, 28 лютого 2025
Кличко анонсував реорганізацію в КМДА: звільнення трьох заступників та зміни в земельній сфері.
Кличко заявив про звільнення Петра Оленича, Юрія Леонова та Олексія Мушти
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Мер Києва Віталій Кличко повідомив про кадрові зміни в Київській міській державній адміністрації.

Зі своїх посад будуть звільнені:

  • заступник голови КМДА Петро Оленич;
  • заступник директора КП «Спецжитлофонд» Юрій Леонов;
  • заступник керівника КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта.

Також депутат Київської міської ради та голова земельної комісії Михайло Терентьєв має скласти свої депутатські повноваження. Кличко зазначив: «У сфері містобудування столиці та земельних відносин, як і говорили раніше, буде здійснена реорганізація. І не тільки в цих сферах».

Щодо розслідування резонансної «земельної справи», мер підкреслив, що місто надає всі необхідні документи правоохоронцям і сприяє слідству.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 6 лютого НАБУ і САП проводили масштабну операцію щодо земельної корупції в Київраді та КМДА. Зокрема, детективи і прокурори проводили низку слідчих дій в колишнього співголови фракції «Блоку Леоніда Черновецького» в Київській міській раді, бізнесмена Дениса Комарницького. У межах слідчих дій у банківських скриньках виявили велику суму грошових коштів: понад 6,4 млн дол. США, 630 тис. євро та 800 тис. грн.

Таком ми писали, ВАКС обрав запобіжні заходи для депутатів та посадовців Києва Олени МарченкоМихайла ТерентьєваПетра Оленича та ще чотирьох підозрюваних: мільйонні застави та арешти. Крім того, депутата Київради Михайла Терентьєва заарештували із заставою 20 млн гривень.

За даними слідства, учасники схеми знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких там ніколи не існувало. Надалі до міськради подавали заяви про надання права власності для обслуговування цих споруд, що давало змогу уникати торгів.

У будівлі Київської міської державної адміністрації правоохоронці також проводили обшуки по цій справі

Додамо, 10 лютого НАБУ повідомило, що оголосило у розшук ексдепутата Київської міськради Дениса Комарницького.

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Київ КМДА звільнення Віталій Кличко досудове розслідування

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