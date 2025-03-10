У Києві ДСНС врятували з палаючої п'ятиповерхівки вагітну жінку, фото

Загоряння сталось в одній із квартир на 4 поверсі.

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У Солом'янському районі столиці вогнеборці ліквідували пожежу в квартирі п'ятиповерхівки.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у м. Києві, вранці у понеділок 10 березня о 8:45 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на проспекті Повітряних Сил.

За інформацією рятувальників, загоряння сталось в одній із квартир на 4 поверсі. Під час гасіння пожежі бійці ДСНС вивели на свіже повітря вагітну жінку із помешкання на 5 поверсі.

Попередньо, ніхто не постраждав. Причину пожежі будуть встановлювати уже правоохоронці.

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