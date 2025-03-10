Практика судів
  1. В Україні

У Києві ДСНС врятували з палаючої п'ятиповерхівки вагітну жінку, фото

13:53, 10 березня 2025
Загоряння сталось в одній із квартир на 4 поверсі.
У Києві ДСНС врятували з палаючої п'ятиповерхівки вагітну жінку, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Солом'янському районі столиці вогнеборці ліквідували пожежу в квартирі п'ятиповерхівки.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у м. Києві, вранці у понеділок 10 березня о 8:45 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на проспекті Повітряних Сил.

За інформацією рятувальників, загоряння сталось в одній із квартир на 4 поверсі. Під час гасіння пожежі бійці ДСНС вивели на свіже повітря вагітну жінку із помешкання на 5 поверсі.

Попередньо, ніхто не постраждав. Причину пожежі будуть встановлювати уже правоохоронці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДСА Київ пожежа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реформа зарплат та премій чиновників має запрацювати з 1 квітня 2025 року — Рада розгляне законопроект у другому читанні

Мінімальний розмір посадового окладу в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст, районів у містах, у разі прийняття закону буде становити не менше 2,5 розмірів прожиткового мінімуму, тобто, не менше 7570 грн станом на 2025 рік.

Верховний Суд при вирішенні зразкових справ, які торкаються бюджету, залучатиме головного розпорядника бюджетних коштів

При відкритті провадження у зразковій справі Верховний Суд зможе залучати відповідного головного розпорядника бюджетних коштів.

USAID витратило десятки мільярдів доларів у спосіб, який не відповідав і навіть завдав шкоди національним інтересам США – Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що буде скасовано 83% програм USAID.

Верховна Рада готується змінити порядок розгляду пенсійних та соціальних справ в адмінсудах

Депутати вказують, що спори про пенсійні та інші соціальні виплати становлять величезну частку від загального навантаження на адміністративні суди і ця кількість постійно зростає.

Рада суддів звинуватила ВККС у свавіллі під час кваліфікаційного оцінювання суддів, які вже визнані такими, що вдало пройшли оцінювання

Незадоволені діями ВККС також і у Верховному Суді, тоді як у ВККС кажуть, що все нормально.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Гомельчук
    Сергій Гомельчук
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Євгеній Аблов
    Євгеній Аблов
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Тімченко
    Олена Тімченко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова