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Простій або робота неповний робочий час — як зараховується трудовий стаж

18:36, 11 березня 2025
Страховий стаж зараховується за умови, що роботодавець сплачує за працівника мінімальний страховий внесок.
Простій або робота неповний робочий час — як зараховується трудовий стаж
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Пенсійний фонд пояснює, як зараховується трудовий стаж, якщо підприємство, на якому працює людина, перевело робітників на «пів ставки», або зовсім призупинило роботу.

Страховий стаж зараховується, коли роботодавець сплачує мінімальний страховий внесок за працівника. Про фактично сплачені страхові внески можна дізнатися у довідці ОК-5, сформованій через додаток «Дія», або через сервісний центр Пенсійного фонду, незалежно від місця проживання.

Якщо на підприємстві простій, роботодавець не звільняється від сплати обов’язкових платежів і частки заробітної плати.

Але варто розуміти: якщо підприємство вирішить призупинити трудові відносини, – виплати зарплати і страхових внесків припиняться.

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Пенсійний фонд пенсія

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