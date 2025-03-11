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У Києві під час рейду викрили два клуби у Голосіївському районі, де розпивали алкоголь неповнолітні

07:18, 11 березня 2025
Подібні відпрацювання у поліції обіцяють проводити і надалі.
У Києві під час рейду викрили два клуби у Голосіївському районі, де розпивали алкоголь неповнолітні
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У Києві після перевірки розважальних закладів правоохоронцями на присутність неповнолітніх на минулих та позаминулих вихідних, у двох клубах Голосіївського району правоохоронці виявили за розпиттям спиртних напоїв 23 неповнолітніх. Їх притягнули до відповідальності за ст. 178 КУпАП, а також з їхніми батьками провели профілактичні бесіди.

Крім того, охоронці порядку склали протокол відносно дорослого за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння (180 КУпАП), а також 4 протоколи на адміністрацію клубу за продаж алкогольних напоїв особам, які не досягли 18-річного віку (ст. 156 КУпАП). Суб’єктам господарювання загрожує штраф від чотирьохсот до восьмисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Окрім того, вказують у поліції, під час рейдів правоохоронці також відвідують місця скупчення молоді, де проводять з підлітками роз'яснювальні бесіди щодо негативного впливу шкідливих звичок на їх організм.

Подібні відпрацювання у поліції обіцяють проводити і надалі.

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поліція Київ

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