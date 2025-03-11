В Киеве во время рейда выявили два клуба в Голосеевском районе, где распивали алкоголь несовершеннолетние

Подобные проверки в полиции обещают проводить и в дальнейшем.

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В Киеве после проверки развлекательных заведений правоохранителями на наличие несовершеннолетних в прошлые и позапрошлые выходные, в двух клубах Голосеевского района правоохранители обнаружили 23 несовершеннолетних, которые употребляли спиртные напитки. Их привлекли к ответственности по ст. 178 КУоАП, а также с их родителями провели профилактические беседы.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов составили протокол в отношении взрослого за доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения (ст. 180 КУоАП), а также 4 протокола на администрацию клуба за продажу алкогольных напитков лицам, не достигшим 18-летнего возраста (ст. 156 КУоАП).

Субъектам хозяйственной деятельности грозит штраф от четырехсот до восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, в полиции отмечают, что во время рейдов правоохранители также посещают места скопления молодежи, где проводят разъяснительные беседы с подростками о негативном влиянии вредных привычек на их организм.

Подобные проверки в полиции обещают проводить и в дальнейшем.

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