Практика судов
  1. В Украине

В Киеве во время рейда выявили два клуба в Голосеевском районе, где распивали алкоголь несовершеннолетние

07:18, 11 марта 2025
Подобные проверки в полиции обещают проводить и в дальнейшем.
В Киеве во время рейда выявили два клуба в Голосеевском районе, где распивали алкоголь несовершеннолетние
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве после проверки развлекательных заведений правоохранителями на наличие несовершеннолетних в прошлые и позапрошлые выходные, в двух клубах Голосеевского района правоохранители обнаружили 23 несовершеннолетних, которые употребляли спиртные напитки. Их привлекли к ответственности по ст. 178 КУоАП, а также с их родителями провели профилактические беседы.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов составили протокол в отношении взрослого за доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения (ст. 180 КУоАП), а также 4 протокола на администрацию клуба за продажу алкогольных напитков лицам, не достигшим 18-летнего возраста (ст. 156 КУоАП).

Субъектам хозяйственной деятельности грозит штраф от четырехсот до восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, в полиции отмечают, что во время рейдов правоохранители также посещают места скопления молодежи, где проводят разъяснительные беседы с подростками о негативном влиянии вредных привычек на их организм.

Подобные проверки в полиции обещают проводить и в дальнейшем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты внесли в Верховную Раду проект о сооружении памятника Джорджу Вашингтону в Киеве

Группа депутатов, среди которых Мария Мезенцева, Николай Тищенко, Евгения Кравчук, предлагают Верховной Раде проголосовать за отдельное постановление о постройке памятника Джорджу Вашингтону в городе Киеве.

В рамках программы Национального кешбэка граждане получили в среднем по 105 грн в месяц — Гетманцев

Если разделить 714 млн грн на количество их получателей – выйдет в среднем по 105 грн в месяц – Даниил Гетманцев проанализировал итоги выполнения программы «Национальный кешбэк».

Давид Арахамия с коллегами зарегистрировал проект по созданию преференций бизнесу стран-партнеров в рамках Послевоенного Альянса

Предлагается разработать законы для предоставления преференций странам-партнерам в рамках Послевоенного Альянса.

Является ли рапорт следователя или прокурора об обнаружении преступления процессуальным документом

Широко практикуется представление следователями (детективами) и прокурорами своим руководителям рапортов (докладных записок, служебных записок) о самостоятельном обнаружении ими уголовных правонарушений, которые в дальнейшем используются как основание для внесения сведений в ЕРДР и начала досудебного расследования, но исследование такой практики вызывает обоснованные сомнения относительно ее правомерности.

Относительно уклонистов, которые добровольно пойдут служить, закроют производства о штрафах от ТЦК – комитет рекомендует принять закон

В случае прохождения военной службы нарушителем военного учета «админки» за такое нарушение должны быть закрыты – финальная редакция законопроекта о скидке в 50% штрафа от ТЦК.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Федорова
    Наталія Федорова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Степан Шимків
    Степан Шимків
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Юрий Трясун
    Юрий Трясун
    член Етичної Ради