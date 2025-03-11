Простой или работа неполное рабочее время — как засчитывается трудовой стаж

Страховой стаж засчитывается при условии, что работодатель платит за работника минимальный страховой взнос.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд объясняет, как засчитывается трудовой стаж, если предприятие, на котором работает человек, перевело рабочих на «полуставки» или совсем приостановило работу.

Страховой стаж засчитывается, когда работодатель уплачивает минимальный страховой взнос за работника. О фактически уплаченных страховых взносах можно узнать в справке ОК-5, сформированной через приложение «Действие» или через сервисный центр Пенсионного фонда, независимо от места жительства.

Если на предприятии простой, работодатель не освобождается от уплаты обязательных платежей и части заработной платы.

Но следует понимать: если предприятие решит приостановить трудовые отношения, – выплаты зарплаты и страховых взносов прекратятся.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.