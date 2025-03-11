Практика судов
  1. В Украине

Простой или работа неполное рабочее время — как засчитывается трудовой стаж

18:36, 11 марта 2025
Страховой стаж засчитывается при условии, что работодатель платит за работника минимальный страховой взнос.
Простой или работа неполное рабочее время — как засчитывается трудовой стаж
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд объясняет, как засчитывается трудовой стаж, если предприятие, на котором работает человек, перевело рабочих на «полуставки» или совсем приостановило работу.

Страховой стаж засчитывается, когда работодатель уплачивает минимальный страховой взнос за работника. О фактически уплаченных страховых взносах можно узнать в справке ОК-5, сформированной через приложение «Действие» или через сервисный центр Пенсионного фонда, независимо от места жительства.

Если на предприятии простой, работодатель не освобождается от уплаты обязательных платежей и части заработной платы.

Но следует понимать: если предприятие решит приостановить трудовые отношения, – выплаты зарплаты и страховых взносов прекратятся.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Пенсионный фонд пенсия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС утвердит результаты экзамена кандидатов в апелляционные суды административной специализации 12 марта

Также будут определены результаты практического задания 105 кандидатов на 67 должностей судей апелляционных административных судов.

Штрафы от ТЦК можно будет оплатить в Резерв+ – Катерина Черногоренко объяснила, когда заработает новый сервис от Минобороны

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко объяснила, что после принятия закона заработает новая сервисная услуга, по которой можно будет оплатить штраф от ТЦК в приложении Резерв+.

Госспецсвязи расширят полномочия – Рада готовится принять закон

Госспецсвязи будет предоставлять обязательные для выполнения требования об устранении нарушений законодательства относительно функционирования национальной системы реагирования на киберинциденты, кибератаки, киберугрозы, а также принимать меры оперативного реагирования путем предоставления обязательных к выполнению требований о реагировании.

Девушек нужно из школы готовить к защите Родины – советница по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева

По мнению советницы ВСУ по гендерным вопросам, девушек следует готовить к этому еще со школы, в частности, проводить уроки тактической медицины и учить управлять дронами.

Верховная Рада приняла закон об упорядочении государственной ветеранской политики

Фактически меняется одна статья в законе об основах внутренней и внешней политики, декларирующая подходы в политике государства в отношении ветеранов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Федорова
    Наталія Федорова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Степан Шимків
    Степан Шимків
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Юрий Трясун
    Юрий Трясун
    член Етичної Ради