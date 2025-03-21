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Google додав в Gmail ШІ-пошук

16:08, 21 березня 2025
Google запускає новий пошук у Gmail з AI для швидшого знаходження листів.
Google додав в Gmail ШІ-пошук
Фото: freepik.com
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Google представив новий вдосконалений пошук у Gmail для Android, iOS та вебверсії, який тепер використовує штучний інтелект для швидшого та точнішого знаходження релевантних листів. Про це пише 9to5Google.

Раніше пошук у Gmail базувався на хронологічному порядку або групував листи у розділі «Найкращі результати». Тепер алгоритми враховують більше факторів, таких як свіжість листів, частота відкриттів, взаємодія з відправниками та інші критерії, що дозволяє швидше знаходити потрібні повідомлення.

У новій версії з'явиться випадаючий список «Найрелевантніші» під рядком пошуку та карусель фільтрів. Користувачі також зможуть переглядати листи у звичному форматі за «Останніми».

Оновлення вже доступне для користувачів особистих акаунтів Google, а в майбутньому буде доступне і для бізнес-користувачів. На даний момент функція доступна не на всіх пристроях.

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