Google додав в Gmail ШІ-пошук

Google запускає новий пошук у Gmail з AI для швидшого знаходження листів.

Фото: freepik.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Google представив новий вдосконалений пошук у Gmail для Android, iOS та вебверсії, який тепер використовує штучний інтелект для швидшого та точнішого знаходження релевантних листів. Про це пише 9to5Google.

Раніше пошук у Gmail базувався на хронологічному порядку або групував листи у розділі «Найкращі результати». Тепер алгоритми враховують більше факторів, таких як свіжість листів, частота відкриттів, взаємодія з відправниками та інші критерії, що дозволяє швидше знаходити потрібні повідомлення.

У новій версії з'явиться випадаючий список «Найрелевантніші» під рядком пошуку та карусель фільтрів. Користувачі також зможуть переглядати листи у звичному форматі за «Останніми».

Оновлення вже доступне для користувачів особистих акаунтів Google, а в майбутньому буде доступне і для бізнес-користувачів. На даний момент функція доступна не на всіх пристроях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.