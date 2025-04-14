У Вінниці прокурори відстояли вирок чоловіку, який ошукав підприємця на понад мільйон

Чоловік отримав покарання у вигляді 6 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Вінницьким апеляційним судом засуджено жителя Закарпатської області, який ошукав підприємця на суму 1 мільйон 300 тисяч гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Суд призначив покарання у вигляді 6 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Це покарання, яке прокурор запропонував у своїй апеляції, було визнано судом відповідним тяжкості вчиненого злочину та характеристиці засудженого.

Оскільки чоловік ухилявся від явки до суду та порушив умови запобіжного заходу, його затримали, а застава у розмірі 681 000 гривень була конфіскована на користь держави.

Вирок набрав законної сили.

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