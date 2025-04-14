В Виннице прокуроры отстояли приговор мужчине, который обманул предпринимателя более чем на миллион

Мужчина получил наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

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Винницким апелляционным судом осужден житель Закарпатской области, который обманул предпринимателя на сумму 1 миллион 300 тысяч гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

Суд назначил наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Это наказание, которое прокурор предложил в своей апелляции, было признано судом соответствующим тяжести совершенного преступления и характеристике осужденного.

Поскольку мужчина уклонялся от явки в суд и нарушил условия меры пресечения, он был задержан, а залог в размере 681 000 гривен был конфискован в пользу государства.

Приговор вступил в законную силу.

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