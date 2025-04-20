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Чи може роботодавець не виплатити працівнику кошти на відрядження — відповідь Держпраці

22:00, 20 квітня 2025
Вимога до працівника щодо відрядження без виплати коштів на відрядження є порушенням законодавства про працю.
Чи може роботодавець не виплатити працівнику кошти на відрядження — відповідь Держпраці
Фото: unsplash
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У Східному міжрегіональному управлінні Держпраці роз’яснили, чи може роботодавець не виплатити працівнику кошти на відрядження.

Вимога до працівника щодо відрядження без виплати коштів на відрядження є порушенням законодавства про працю.

Згідно статті 121 КЗпП  працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв’язку з службовими відрядженнями.

Працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються: добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, встановлюваних законодавством.

Відрядження часто пов’язані з непередбачуваними витратами. Без авансу працівник може опинитися у скрутному фінансовому становищі, що негативно вплине на виконання службових обов’язків.

Видача авансу забезпечує працівнику можливість своєчасно оплатити необхідні витрати, такі як проїзд, проживання та харчування.

У листі Мінсоцполітики від 7.11.2013 № 998/13/155-13 зокрема звертає увагу, що відправлення працівника у відрядження без авансу є порушенням трудового законодавства.

Водночас цілком можлива ситуація, коли працівнику не вистачає виданого виданих на роботодавцем на відрядження коштів і він отримує компенсацію у повному обсязі після повернення.

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гроші Держпраці відрядження трудові відносини

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